Exposition – Les ambassadeurs. Jessie Darling, Palais de Tokyo, Paris

Exposition – Les ambassadeurs. Jessie Darling Samedi 23 mai, 18h00 Palais de Tokyo Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Par des gestes à la fois simples, minimaux et spectaculaires, les sculptures et installations de Jesse Darling révèlent les récits clandestins qui hantent les objets, matières, formes qui peuplent nos vies quotidiennes. Travaillant avec des matériaux industriels, des objets usagés ou des rebuts, il les assemble en compositions insolites, reliques hybrides ou paysages fantastiques, en accentuant les marques du temps sur leur état physique, entre épuisement et dégradation, comme pour en souligner la fragilité et la précarité.

Teinté d’une forme de mélancolie critique ou de romantisme en alerte, son travail nous connecte avec l’émouvante précarité des matérialités qui nous entourent, mais aussi celle des structures de production, de consommation et de domination qui les ont rendues possibles.

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 0181973588 http://www.palaisdetokyo.com Fort de ces années de succès, le Palais de Tokyo devient, en 2012, l’un des plus grands sites dédiés à la création contemporaine en Europe. Il s’étend désormais jusqu’à la Seine, formant un trait d’union à flanc de colline entre la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. Son succès, son esprit d’aventure et ses nouveaux espaces mis au service des artistes, de leurs gestes et de leurs regards augmentent notre capacité à percevoir, à imaginer et à ouvrir des voies nouvelles.

Exposition « Les ambassadeurs. Jessie Darling »

© Vue d’exposition, Turner Prize, Towner Eastbourne, UK, 2023-2024 © Tom Carter. Courtesy de l’artiste et de la Galerie Sultana