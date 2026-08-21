Exposition « Les amis de Couchot », Salle Gossin, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Exposition « Les amis de Couchot » 19 et 20 septembre Salle Gossin Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une dizaine de personnes qui ont grandi dans le quartier de Couchot proposent, depuis 4 ans, des pages d’histoire de Couchot. Cette année, elles proposent de porter un regard sur la voie romaine qui traversait le quartier, le Naveton qui semble avoir disparu, les lavandières qui faisaient la lessive dans l’Ornain, la Vierge de Couchot, etc… entre hier et aujourd’hui.

Salle Gossin 7 rue de Jeanne d’Arc 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est

Une dizaine de personnes qui ont grandi dans le quartier de Couchot proposent depuis 4 ans des pages d’histoires de Couchot. Cette année, elles proposent de porter un regard sur la voie romaine qui…

©Les amis des Couchot