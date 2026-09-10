[Exposition] Les Archives sauvées de l’oubli : la mémoire militaire d’Albi, Archives municipales, Albi

Informations pratiques

[Exposition] Les Archives sauvées de l’oubli : la mémoire militaire d’Albi 19 et 20 septembre Archives municipales Tarn

Gratuit – Limité à 12 personnes en continu dans l’exposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les Archives sauvées de l’oubli : la mémoire militaire d’Albi

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, les Archives municipales d’Albi proposent une exposition consacrée aux documents de la série H, « Affaires militaires ». Ce fonds a fait l’objet d’une opération de classement en 2025.

En écho au thème national des JEP 2026, « Patrimoine en péril », l’exposition mettra notamment en lumière le travail de conservation préventive mené sur ce fonds. Classement et tri, restaurations lorsque l’état des documents le nécessite, mais aussi numérisation, sont autant d’actions qui contribuent à assurer la pérennité des documents conservés aux Archives municipales d’Albi et leur transmission aux générations futures.

L’équipe des Archives municipales présentera ce travail à travers l’exposition « Les Archives sauvées de l’oubli : la mémoire militaire d’Albi », mais également à l’occasion de visites des magasins d’archives, dans la continuité de celles proposées lors de l’édition 2025.

Ces visites permettront de découvrir les coulisses de la conservation des archives et de mieux comprendre les différentes étapes qui permettent de préserver la mémoire militaire d’Albi.

Archives municipales 25 Rue Jean Rostand, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 0563464650 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/34236

Les Archives sauvées de l’oubli : la mémoire militaire d’Albi

© Sébastien Pioch Ville d’Albi