Exposition Les Archives sortent des clichés !, Archives départementales de la Meuse, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Exposition Les Archives sortent des clichés ! 19 et 20 septembre Archives départementales de la Meuse Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, les Archives de la Meuse invitent le public à explorer l’histoire technique de la photographie, ainsi qu’une sélection de clichés rarement présentés. Cette mémoire iconographique et sensible, captée par des objectifs professionnels et amateurs, offre une immersion patrimoniale, documentaire ou esthétique, dans l’histoire du territoire et de ses habitants.

Archives départementales de la Meuse 26 Rue d’Aulnois, 55000 Bar-le-Duc, France Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33329790189 https://archives.meuse.fr http://www.meuse.fr/ Situées à Bar-le-Duc, dans un bâtiment contemporain au cœur d’un ancien quartier industriel, les Archives départementales de la Meuse conservent un patrimoine écrit exceptionnel, témoin de plus de mille ans d’histoire locale. Manuscrits médiévaux, registres d’état civil, cartes anciennes ou archives notariales : une mémoire précieuse du territoire, ouverte à tous les curieux, chercheurs et amoureux du patrimoine. Parking gratuit. De la gare de Bar-le-Duc aux Archives départementales : prendre le bus n°2 en direction du « Petit Juré » et descendre au terminus qui se trouve en face du bâtiment des Archives départementales.

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, les Archives de la Meuse invitent le public à explorer l’histoire technique de la photographie ainsi qu’une sélection de clichés rarement présentés.…

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