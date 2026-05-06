Exposition Les Arts du Plateau Boisset
Exposition Les Arts du Plateau Boisset samedi 4 juillet 2026.
Boisset
Exposition Les Arts du Plateau
Chapelle Saint-Roch Boisset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
les arts du plateau vous attendent nombreux à leur Exposition estivale à la chapelle Saint-Roch
15 artistes et 8 auteurs se relayent durant les 8 semaines d’expo.
LES ARTISTES D’HONNEUR Carole PETIT & Nicolas MONJO
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Chapelle Saint-Roch Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 57 40 91
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English :
les arts du plateau look forward to welcoming you to their summer exhibition at the Saint-Roch chapel
15 artists and 8 authors take turns during the 8-week exhibition.
HONORARY ARTISTS: Carole PETIT & Nicolas MONJO
L’événement Exposition Les Arts du Plateau Boisset a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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