Boisset

Exposition Les Arts du Plateau

Chapelle Saint-Roch Boisset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

les arts du plateau vous attendent nombreux à leur Exposition estivale à la chapelle Saint-Roch

15 artistes et 8 auteurs se relayent durant les 8 semaines d’expo.

LES ARTISTES D’HONNEUR Carole PETIT & Nicolas MONJO

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Chapelle Saint-Roch Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 57 40 91

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English :

les arts du plateau look forward to welcoming you to their summer exhibition at the Saint-Roch chapel

15 artists and 8 authors take turns during the 8-week exhibition.

HONORARY ARTISTS: Carole PETIT & Nicolas MONJO

L’événement Exposition Les Arts du Plateau Boisset a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron