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Exposition Les Arts du Plateau Boisset

Exposition Les Arts du Plateau Boisset samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Chapelle Saint-Roch

Ville : 43500 Boisset

Département : Haute-Loire

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Boisset

Exposition Les Arts du Plateau

Chapelle Saint-Roch Boisset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :
2026-07-04

les arts du plateau vous attendent nombreux à leur Exposition estivale à la chapelle Saint-Roch
15 artistes et 8 auteurs se relayent durant les 8 semaines d’expo.
LES ARTISTES D’HONNEUR Carole PETIT & Nicolas MONJO
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Chapelle Saint-Roch Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 57 40 91 

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English :

les arts du plateau look forward to welcoming you to their summer exhibition at the Saint-Roch chapel
15 artists and 8 authors take turns during the 8-week exhibition.
HONORARY ARTISTS: Carole PETIT & Nicolas MONJO

L’événement Exposition Les Arts du Plateau Boisset a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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