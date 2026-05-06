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Fête de la musique Salle polyvalente Boisset

Fête de la musique Salle polyvalente Boisset samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : La jourdanne

Ville : 43500 Boisset

Département : Haute-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Boisset

Fête de la musique

Salle polyvalente La jourdanne Boisset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Boisset fête la musique avec différentes animations pour tous et le soir concert le groupe Apple Juice tribute to the Beatles se produira à la salle polyvalente.
Ambiance assurée
  .

Salle polyvalente La jourdanne Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 32 66 

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English :

Boisset celebrates music with a variety of events for all ages, and in the evening concert the group Apple Juice tribute to the Beatles will perform at the Salle Polyvalente.
Atmosphere guaranteed

L’événement Fête de la musique Boisset a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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