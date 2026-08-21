Exposition « Les boulevards de Moulins, du train de ceinture à la Cité Marianne », Médiathèque de Lille Moulins, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Lille Moulins · Lille
Informations pratiques
Exposition « Les boulevards de Moulins, du train de ceinture à la Cité Marianne » Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque de Lille Moulins Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Exposition
« Les boulevard de Moulins, du train de ceinture à la Cité Marianne »
150 d’histoire : remparts, train de ceinture, HLM, métro, Cité Marianne…
Découvrez l’histoire et les transformations du quartier de Moulins le long des boulevards de Belfort, d’Alsace et de Strasbourg.
Médiathèque de Lille Moulins 8 Allée de la Filature 59000 LILLE Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/share/g/1cwP8rzuZS/
Exposition
© Groupe Mémoire de Lille Moulins
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