Exposition : les collections du musée de la Résistance et du Combattant, Musée de la Résitance et du Combattant, Montauban

Informations pratiques

Exposition : les collections du musée de la Résistance et du Combattant 19 et 20 septembre Musée de la Résitance et du Combattant Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Depuis plus de 30 ans, le musée de la Résistance et du Combattant collecte, conserve et transmet la mémoire individuelle et collective.

À travers des objets et des documents d’archives, le public est invité à découvrir une période complexe de l’Histoire, durant laquelle des femmes et des hommes ont dû faire des choix décisifs. Certains ont suivi la voie de la collaboration, tandis que d’autres ont choisi celle de la liberté, au péril de leur vie.

Entrée libre.

À partir de 10 ans.

Réservation conseillée au 05 63 66 03 11.

Musée de la Résitance et du Combattant Espace perbosc, 82000 Montauban Montauban 82000 Lalande Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 66 03 11

Depuis plus de 30 ans, le musée de la Résistance et du Combattant collecte, conserve, valorise et transmet la mémoire individuelle et collective. Par le biais d’objets et de documents d’archives, le …

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