Exposition Les couleurs du Sahara Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson
Exposition Les couleurs du Sahara Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson mardi 12 mai 2026.
Pont-à-Mousson
Exposition Les couleurs du Sahara
Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2026-05-12 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Jackie Vagner vous propose une aventure photographique au cœur du Sahara pour découvrir les magnifiques dunes sculptées par les vents. Vous serez immergé dans des paysages composés de sable et de roches, en passant par la Tunisie, le Maroc, la Libye et l’Algérie, célèbre pour ses peintures rupestres.
Inauguration mardi 12 mai à 18h.
https://www.facebook.com/Reflexnomade/?locale=fr_FRTout public
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Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr
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English :
Jackie Vagner takes you on a photographic adventure to the heart of the Sahara to discover the magnificent dunes sculpted by the winds. You’ll be immersed in landscapes of sand and rock, as you travel through Tunisia, Morocco, Libya and Algeria, famous for its rock paintings.
Opening Tuesday, May 12, 6pm.
https://www.facebook.com/Reflexnomade/?locale=fr_FR
L’événement Exposition Les couleurs du Sahara Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-17 par OT PONT A MOUSSON
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