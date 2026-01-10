Concert Promenade Musicale Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Concert Promenade Musicale

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 16:00:00

fin : 2026-05-15 17:00:00

2026-05-15

Promenade musicale saxophones

Une parenthèse aérienne entre les livres…

Les élèves des classes de saxophone du Conservatoire Communautaire se glisseront entre les rayons de la médiathèque pour un parcours musical itinérant entre les histoires et les esthétiques. Laissez-vous surprendre, laissez-vous emporter !

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

Musical stroll: saxophones

An aerial interlude between books…

Students from the Conservatoire Communautaire’s saxophone classes will slip between the shelves of the media library for a musical itinerary between stories and aesthetics. Let yourself be surprised, let yourself be carried away!

Open to all? Free

