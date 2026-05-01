Bourse aux plantes de l’Agora de PAMbio L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson
Bourse aux plantes de l’Agora de PAMbio L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson jeudi 7 mai 2026.
Pont-à-Mousson
Bourse aux plantes de l’Agora de PAMbio
L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Jeudi 2026-05-07 10:00:00
fin : 2026-05-09 13:00:00
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-09
Pour un beau jardin tout l’été, c’est le moment de planter, de semer…
L’Agora reste ouverte les 7 et 9 mai pour sa traditionnelle bourse aux plantes ! Les tomates seront en vedette, mais aussi tout ce que chacun voudra bien échanger
Pas d’inquiétude pour celui ou celle qui n’a rien à apporter vous pourrez repartir avec les replants de votre choix malgré tout !Tout public
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L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 87 48 37 agora@pambio.fr
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English :
For a beautiful garden all summer long, it’s time to plant, sow…
The Agora remains open on May 7 and 9 for its traditional plant fair! Tomatoes will be the star attraction, but so will anything else you’d like to swap..
Don’t worry if you don’t have anything to bring: you’ll still be able to leave with the plants of your choice!
L’événement Bourse aux plantes de l’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-30 par OT PONT A MOUSSON
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