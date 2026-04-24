Concert Cap sur l’océan Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Concert Cap sur l’océan

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Cap sur l’Océan ! L’orchestre d’harmonie de la Société Musicale de Pagny vous embarque dans un concert autour de la mer et des océans !

Ambiance, mélodies envoûtantes, et grand bol d’air marin garantis !

Entrée libreTout public

0 .

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est smp54@hotmail.fr

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English :

Set course for the ocean! The Société Musicale de Pagny wind band takes you on a concert about the sea and oceans!

Atmosphere, haunting melodies and a breath of sea air guaranteed!

Free admission

L’événement Concert Cap sur l’océan Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-14 par OT PONT A MOUSSON