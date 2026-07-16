EXPOSITION : Les Deux-Sèvres en images : de l’héliographie à l’IA, Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort

Informations pratiques

EXPOSITION : Les Deux-Sèvres en images : de l’héliographie à l’IA Vendredi 17 septembre 2027, 17h30 Archives départementales des Deux-Sèvres Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-17T17:30:00+02:00 – 2027-09-17T20:30:00+02:00

Fin : 2027-09-17T17:30:00+02:00 – 2027-09-17T20:30:00+02:00

Les Archives départementales des Deux-Sèvres préparent une exposition retraçant l’histoire de la photographie dans le département, des premiers procédés aux pratiques actuelles. Elle mettra en valeur la représentation et l’évolution du territoire à travers des images documentaires, touristiques, artistiques et patrimoniales. Un volet créatif proposera la transformation de photographies originales grâce à l’intelligence artificielle, animées, colorisées ou réinterprétées.

Archives départementales des Deux-Sèvres 26 rue de la Blauderie Niort 79000 La Burgonce Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549089490 https://archives-deux-sevres-vienne.fr/ présence de parking, lignes de bus à proximité

Les Archives départementales des Deux-Sèvres préparent une exposition retraçant l’histoire de la photographie dans le département, des premiers procédés aux pratiques actuelles. Elle mettra en valeur…

©Département des Deux-Sèvres