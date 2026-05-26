Exposition Les Eaux Créatrices Au musée Salies Bagnères-de-Bigorre
Exposition Les Eaux Créatrices Au musée Salies Bagnères-de-Bigorre mardi 2 juin 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Exposition Les Eaux Créatrices
Au musée Salies 7 Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-06-02
Hommage à l’aquarelle avec deux grandes salles dédiées à Blanche Odin (80 œuvres) et Jean-Louis Morelle (75 aquarelles). Eau et pigments en parfaite symbiose.
Exposition accessible pendant les horaires d’ouverutre du musée. .
Au musée Salies 7 Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 79 60 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A tribute to watercolor, with two large rooms dedicated to Blanche Odin (80 works) and Jean-Louis Morelle (75 watercolors). Water and pigments in perfect symbiosis.
L’événement Exposition Les Eaux Créatrices Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
- Estivales de Tango, 7ème Edition Lieu à définir Bagnères-de-Bigorre 29 mai 2026
- Atelier Faire son marque page en aquarelle BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 29 mai 2026
- Ateliers La Pause Végétale Bouquet fête des mères BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 30 mai 2026
- Atelier produits ménagers écologiques Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre 30 mai 2026
- Concert de l’Odyssée des deux Ponts Café-Boutique l’Odyssée des 2 Ponts Bagnères-de-Bigorre 30 mai 2026