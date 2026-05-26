Exposition Les Eaux Créatrices Au musée Salies Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Exposition Les Eaux Créatrices

Au musée Salies 7 Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-06-02

Hommage à l’aquarelle avec deux grandes salles dédiées à Blanche Odin (80 œuvres) et Jean-Louis Morelle (75 aquarelles). Eau et pigments en parfaite symbiose.

Exposition accessible pendant les horaires d’ouverutre du musée. .

Au musée Salies 7 Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 79 60 45

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English :

A tribute to watercolor, with two large rooms dedicated to Blanche Odin (80 works) and Jean-Louis Morelle (75 watercolors). Water and pigments in perfect symbiosis.

L’événement Exposition Les Eaux Créatrices Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65