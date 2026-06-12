Exposition Les Gaulois du Val de Saône Mâconnais Rue Senecé Mâcon

Mâcon

Exposition Les Gaulois du Val de Saône Mâconnais

Rue Senecé Maison de l’Archéologie Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Voici 60 ans, un important terrassement rue des Carmélites révélait le rempart gaulois, murus gallicus, de Mâcon. Surgissait ainsi le passé celtique de la ville. S’en suivront d’autres découvertes liées aux grands aménagements des années 1960. L’histoire gauloise du Val de Saône mâconnais, qui se résumait jusqu’alors aux données historiques et aux études toponymiques des érudits, prenait corps au travers des objets et des restes de construction. Depuis, grâce aux travaux des universitaires, des recherches du Groupement Archéologique du Mâconnais et des opérations d’archéologie préventive de l’Inrap, notre vision de cette période a considérablement évolué. L’exposition présentée à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie retracera les étapes de cette découverte. .

Rue Senecé Maison de l’Archéologie Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 25 17 gr.archeo.macon@gmail.com

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L’événement Exposition Les Gaulois du Val de Saône Mâconnais Mâcon a été mis à jour le 2026-06-08 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II