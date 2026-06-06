Exposition « Les géniales inventions de Léonard le renard » Maison de la bd Blois 6 juin – 29 août

Présentation d’illustration originales des albums

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-29T17:30:00.000+02:00

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Maison de la bd 3 rue des Jacobins – 41000 BLOIS Blois



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