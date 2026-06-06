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Exposition « Les géniales inventions de Léonard le renard » Maison de la bd Blois

Exposition « Les géniales inventions de Léonard le renard » Maison de la bd Blois

Exposition « Les géniales inventions de Léonard le renard » Maison de la bd Blois samedi 6 juin 2026.

Lieu : Maison de la bd

Adresse : 3 rue des Jacobins - 41000 BLOIS

Ville : Blois

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Exposition « Les géniales inventions de Léonard le renard » Maison de la bd Blois 6 juin – 29 août

Présentation d’illustration originales des albums

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-29T17:30:00.000+02:00

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Maison de la bd 3 rue des Jacobins – 41000 BLOIS Blois


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