Exposition « Les géniales inventions de Léonard le renard » Maison de la bd Blois
Exposition « Les géniales inventions de Léonard le renard » Maison de la bd Blois samedi 6 juin 2026.
Exposition « Les géniales inventions de Léonard le renard » Maison de la bd Blois 6 juin – 29 août
Présentation d’illustration originales des albums
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-29T17:30:00.000+02:00
1
Maison de la bd 3 rue des Jacobins – 41000 BLOIS Blois
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Blois
- Le jardin vu par les animaux, Muséum d’Histoire Naturelle, Blois 6 juin 2026
- Blois royale et ses fontaines, Place du Château, Blois 7 juin 2026
- Visite guidée Un dimanche au musée au Château Royal de Blois Blois 7 juin 2026
- CHERI ON SE DIT TOUT CINEMA CAP’CINE Blois 12 juin 2026
- Conférence « Fabriquer la ville : Blois, de l’agglomération antique à la ville contemporaine, à la lumière de 35 ans de recherches archéologiques », Auditorium Samuel-Paty, Bibliothèque Abbé-Grégoire, Blois 13 juin 2026