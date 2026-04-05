Le jardin vu par les animaux, Muséum d’Histoire Naturelle, Blois
Le jardin vu par les animaux, Muséum d’Histoire Naturelle, Blois samedi 6 juin 2026.
Le jardin vu par les animaux Samedi 6 juin, 16h30 Muséum d’Histoire Naturelle Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Le temps d’une balade, glissez-vous dans la peau des animaux qui fréquentent les jardins pour mieux appréhender leurs besoins et ainsi rendre nos jardins plus accueillants.
Muséum d’Histoire Naturelle 6 Rue des Jacobins, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254902100 https://www.blois.fr/attractive/remarquable/museum [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 21 00 »}] Les collections de géologie et de paléontologie sont classées à l’Inventaire national du patrimoine géologique. Les collections en général représentent bien la biodiversité locale. Le Muséum est tout près des parcs souterrains Valin-de-La-Vaissière et du Château.
Le temps d’une balade, glissez-vous dans la peau des animaux qui fréquentent les jardins pour mieux appréhender leurs besoins et ainsi rendre nos jardins plus accueillants.
© M_wie_Moehre – Pixabay
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