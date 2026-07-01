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Exposition : « Les hommes du Brulhois », Office de tourisme de Valence d’Agen Exposition, Valence

vendredi 18 septembre 2026 · Office de tourisme de Valence d'Agen Exposition · Valence

Exposition : « Les hommes du Brulhois », Office de tourisme de Valence d’Agen Exposition, Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme de Valence d'Agen Exposition
Adresse
27 bis rue de la République, 82400 Valence d'agen
Ville
82400 Valence
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
Gratuit.

Exposition : « Les hommes du Brulhois » 18 et 19 septembre Office de tourisme de Valence d’Agen Exposition Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Plus qu’une simple présentation viticole, ce parcours propose une immersion dans l’identité profonde d’une région où le destin des femmes et des hommes a toujours été lié à la terre et au fleuve.
L’exposition détaille avec précision les gestes qui façonnent le vin, de la terre à la bouteille. Elle met en lumière la dimension humaine de cette histoire à travers deux exploitations emblématiques et une coopérative.
Elle évoque également l’histoire de la Garonne, la création du canal, ainsi que les fêtes locales, comme la Saint-Noé.

Office de tourisme de Valence d’Agen Exposition 27 bis rue de la République, 82400 Valence d’agen Valence 82400 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 39 61 67 http://officedetourismedesdeuxrives.fr Parkings à proximité, place Sylvain Dumont ou place nationale
Plus qu’une simple présentation viticole, ce parcours est une immersion dans l’identité profonde d’une région où le destin des hommes a toujours été lié à la terre et au fleuve.

©officedetourismedesdeuxrives

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