Exposition : « Les hommes du Brulhois », Office de tourisme de Valence d’Agen Exposition, Valence
vendredi 18 septembre 2026 · Office de tourisme de Valence d'Agen Exposition · Valence
Informations pratiques
Exposition : « Les hommes du Brulhois » 18 et 19 septembre Office de tourisme de Valence d’Agen Exposition Tarn-et-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Plus qu’une simple présentation viticole, ce parcours propose une immersion dans l’identité profonde d’une région où le destin des femmes et des hommes a toujours été lié à la terre et au fleuve.
L’exposition détaille avec précision les gestes qui façonnent le vin, de la terre à la bouteille. Elle met en lumière la dimension humaine de cette histoire à travers deux exploitations emblématiques et une coopérative.
Elle évoque également l’histoire de la Garonne, la création du canal, ainsi que les fêtes locales, comme la Saint-Noé.
Office de tourisme de Valence d’Agen Exposition 27 bis rue de la République, 82400 Valence d’agen Valence 82400 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 39 61 67 http://officedetourismedesdeuxrives.fr Parkings à proximité, place Sylvain Dumont ou place nationale
Plus qu’une simple présentation viticole, ce parcours est une immersion dans l’identité profonde d’une région où le destin des hommes a toujours été lié à la terre et au fleuve.
©officedetourismedesdeuxrives
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