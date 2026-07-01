Exposition : « Les hommes du Brulhois », Office de tourisme de Valence d’Agen Exposition, Valence

Informations pratiques

Exposition : « Les hommes du Brulhois » 18 et 19 septembre Office de tourisme de Valence d’Agen Exposition Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Plus qu’une simple présentation viticole, ce parcours propose une immersion dans l’identité profonde d’une région où le destin des femmes et des hommes a toujours été lié à la terre et au fleuve.

L’exposition détaille avec précision les gestes qui façonnent le vin, de la terre à la bouteille. Elle met en lumière la dimension humaine de cette histoire à travers deux exploitations emblématiques et une coopérative.

Elle évoque également l’histoire de la Garonne, la création du canal, ainsi que les fêtes locales, comme la Saint-Noé.

Office de tourisme de Valence d’Agen Exposition 27 bis rue de la République, 82400 Valence d’agen Valence 82400 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 39 61 67 http://officedetourismedesdeuxrives.fr Parkings à proximité, place Sylvain Dumont ou place nationale

Plus qu’une simple présentation viticole, ce parcours est une immersion dans l’identité profonde d’une région où le destin des hommes a toujours été lié à la terre et au fleuve.

©officedetourismedesdeuxrives