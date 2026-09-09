Exposition : Les hôtels particuliers d’Ancien Régime, Casa Xanxo, Perpignan
samedi 19 septembre 2026 · Casa Xanxo · Perpignan
Informations pratiques
Exposition : Les hôtels particuliers d’Ancien Régime 19 et 20 septembre Casa Xanxo Pyrénées-Orientales
Visite libre gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Cette exposition met en lumière un patrimoine méconnu de Perpignan : les hôtels particuliers de l’Ancien Régime.
Découvrez leur histoire, leurs caractéristiques architecturales et les transformations qu’ont connues ces demeures remarquables au fil du temps.
Casa Xanxo 8 rue de la Main de Fer, 66000 Perpignan Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie
Patrimoine méconnu de Perpignan, cette exposition retrace l’histoire des hôtels particuliers d’Ancien Régime, met en lumière leurs traits marquants et montre comment ces demeures ont évolué au fil du…
©Ville de Perpignan
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