Exposition « Les hussards noirs de la République », Musée de l’École, Carcassonne

Informations pratiques

Exposition « Les hussards noirs de la République » 19 et 20 septembre Musée de l’École Aude

Entrée gratuite et libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition met en lumière le rôle fondamental des instituteurs et institutrices dans le département entre 1814 et 1914.

Musée de l’École 3 rue du plô, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie parkings hors cité

Cette exposition vise à mettre en lumière le rôle fondamental des instituteurs et institutrices dans notre département entre 18814 et 1914

©mairie de carcassonne