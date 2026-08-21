Exposition « Les hussards noirs de la République », Musée de l’École, Carcassonne
samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'École · Carcassonne
Informations pratiques
Exposition « Les hussards noirs de la République » 19 et 20 septembre Musée de l’École Aude
Entrée gratuite et libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cette exposition met en lumière le rôle fondamental des instituteurs et institutrices dans le département entre 1814 et 1914.
Musée de l’École 3 rue du plô, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie parkings hors cité
Cette exposition vise à mettre en lumière le rôle fondamental des instituteurs et institutrices dans notre département entre 18814 et 1914
©mairie de carcassonne
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