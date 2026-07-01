Exposition Les inséparés – Françoise Nuñez & Bernard Plossu, Médiathèque Charles Nègre, Grasse

Informations pratiques

Exposition Les inséparés – Françoise Nuñez & Bernard Plossu 16 janvier – 6 mars 2027 Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-16T10:00:00+01:00 – 2027-01-16T18:00:00+01:00

Fin : 2027-03-06T10:00:00+01:00 – 2027-03-06T18:00:00+01:00

Exposition

Du 16 janvier au 6 mars 2027

Vernissage samedi 23 janvier à 15h

Médiathèque Charles Nègre – Grasse

L’exposition Les Inséparés est un partage de sensations, d’émotions à travers l’écriture photographique de Françoise Nuñez & Bernard Plossu, elle révèle leur complicité artistique et personnelle de plus de quarante ans.

Les photographies donnent à voir bien plus que la réalité captée par l’objectif. Avec une sensibilité qui leur est propre, les artistes figent les instants passés en Inde ou au Mexique avec leur ressenti. Sous leurs regards différents et complémentaires, se dévoile une même destination. Deux artistes unis à jamais, inséparés.

Médiathèque Charles Nègre Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/le-reseau/la-source-mediatheque-charles-negre Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées, la Micro-Folie donne accès à des contenus interactifs et numériques sur les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique et le spectacle vivant. Bus : lignes A, B, C, 5, 6 et 20 – Arrêt Grasse centre-ville.

Exposition

Françoise et Bernard, Almeria, 1987 ©Bernard Plossu