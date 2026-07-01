UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Grasse

Exposition Les inséparés – Françoise Nuñez & Bernard Plossu, Médiathèque Charles Nègre, Grasse

samedi 16 janvier 2027 · Médiathèque Charles Nègre · Grasse

Exposition Les inséparés – Françoise Nuñez & Bernard Plossu, Médiathèque Charles Nègre, Grasse

Informations pratiques

Début
samedi 16 janvier 2027
Fin
samedi 6 mars 2027
Lieu
Médiathèque Charles Nègre
Adresse
Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France
Ville
06130 Grasse
Département
Alpes-Maritimes

Exposition Les inséparés – Françoise Nuñez & Bernard Plossu 16 janvier – 6 mars 2027 Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-16T10:00:00+01:00 – 2027-01-16T18:00:00+01:00
Fin : 2027-03-06T10:00:00+01:00 – 2027-03-06T18:00:00+01:00

Exposition

Du 16 janvier au 6 mars 2027

Vernissage samedi 23 janvier à 15h
Médiathèque Charles Nègre – Grasse

L’exposition Les Inséparés est un partage de sensations, d’émotions à travers l’écriture photographique de Françoise Nuñez & Bernard Plossu, elle révèle leur complicité artistique et personnelle de plus de quarante ans.
Les photographies donnent à voir bien plus que la réalité captée par l’objectif. Avec une sensibilité qui leur est propre, les artistes figent les instants passés en Inde ou au Mexique avec leur ressenti. Sous leurs regards différents et complémentaires, se dévoile une même destination. Deux artistes unis à jamais, inséparés.

Médiathèque Charles Nègre Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/le-reseau/la-source-mediatheque-charles-negre Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées, la Micro-Folie donne accès à des contenus interactifs et numériques sur les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique et le spectacle vivant. Bus : lignes A, B, C, 5, 6 et 20 – Arrêt Grasse centre-ville.
Exposition

Françoise et Bernard, Almeria, 1987 ©Bernard Plossu

À voir aussi à Grasse (Alpes-Maritimes)