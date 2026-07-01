Exposition Les inséparés – Françoise Nuñez & Bernard Plossu, Médiathèque Charles Nègre, Grasse
samedi 16 janvier 2027 · Médiathèque Charles Nègre · Grasse
Informations pratiques
Exposition Les inséparés – Françoise Nuñez & Bernard Plossu 16 janvier – 6 mars 2027 Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-16T10:00:00+01:00 – 2027-01-16T18:00:00+01:00
Fin : 2027-03-06T10:00:00+01:00 – 2027-03-06T18:00:00+01:00
Exposition
Du 16 janvier au 6 mars 2027
Vernissage samedi 23 janvier à 15h
Médiathèque Charles Nègre – Grasse
L’exposition Les Inséparés est un partage de sensations, d’émotions à travers l’écriture photographique de Françoise Nuñez & Bernard Plossu, elle révèle leur complicité artistique et personnelle de plus de quarante ans.
Les photographies donnent à voir bien plus que la réalité captée par l’objectif. Avec une sensibilité qui leur est propre, les artistes figent les instants passés en Inde ou au Mexique avec leur ressenti. Sous leurs regards différents et complémentaires, se dévoile une même destination. Deux artistes unis à jamais, inséparés.
Médiathèque Charles Nègre Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/le-reseau/la-source-mediatheque-charles-negre Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées, la Micro-Folie donne accès à des contenus interactifs et numériques sur les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique et le spectacle vivant. Bus : lignes A, B, C, 5, 6 et 20 – Arrêt Grasse centre-ville.
Exposition
Françoise et Bernard, Almeria, 1987 ©Bernard Plossu
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