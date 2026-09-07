Exposition les Jardins de la Bête, Bibliothèque Municipale L’Odyssée, Menton

Informations pratiques

Exposition les Jardins de la Bête 18 et 19 septembre Bibliothèque Municipale L’Odyssée Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les Jardins de la Belle

Exposition organisée par les services du Musée Jean Cocteau et de la Bibliothèque municipale L’Odyssée

Vernissage le Vendredi 18 septembre 2026 à 18h à la Bibliothèque

Jusqu’au 24 octobre 2026 inclus – fermeture les dimanches et lundis

Dans la continuité de l’exposition actuelle au Musée Jean Cocteau-Le Bastion Le château de la Bête, ce nouvel accrochage fêtera les 80 ans du film La Belle et la Bête de Jean Cocteau.

Les photographies du tournage iconique seront présentées en ouverture. Des artistes contemporains, plasticiens et réalisateurs présenteront leur vision personnelle de certaines scènes mythiques : Frédérique Nalbandian, Katia Bourdarel, Flore Quétier et Gautier Bartoli.

Bibliothèque Municipale L’Odyssée 8 Avenue boyer 06500 Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les Jardins de la Belle

© Frédérique Nalbandian