UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montluçon

Exposition : Les marchés montluçonnais, Hôtel Boisrot de la Cour, Montluçon

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Boisrot de la Cour · Montluçon

Exposition : Les marchés montluçonnais, Hôtel Boisrot de la Cour, Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel Boisrot de la Cour
Adresse
25 rue de la Fontaine - 03100 Montluçon
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier

Exposition : Les marchés montluçonnais 19 et 20 septembre Hôtel Boisrot de la Cour Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Association pour le Vieux Montluçon propose une exposition sur le thème des marchés montluçonnais à travers des peintures, des dessins anciens, des photographies et des cartes postales.
Le sujet sera illustré de peintures et de dessins anciens d’Amédée Wetter et Bougre, les photographies et cartes postales anciennes et de photographies récentes sont issues du club photo de Commentry.

Hôtel Boisrot de la Cour 25 rue de la Fontaine – 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)6 08 88 90 11 Parking à proximité
L’Association pour le Vieux Montluçon propose une exposition sur le thème des marchés montluçonnais à travers des peintures, des dessins anciens, des photographies et des cartes postales.

©Ministère de la culture

À voir aussi à Montluçon (Allier)