Exposition LES PRISONNIERS DE GUERRE FRANÇAIS Musée de la Résistance Limoges

Limoges

Exposition LES PRISONNIERS DE GUERRE FRANÇAIS

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 13:30:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11

Le musée de la Résistance de la ville de Limoges propose sa nouvelle exposition sur un des événements de la Seconde Guerre Mondiale. Les Prisonniers de guerre français met en lumière la période qui suit la défaite de la France au conflit mondial.

À l’été 1940, plus de 1 600 000 hommes sur les 1 800 000 soldats français capturés sont emmenés en Allemagne. Ces prisonniers de guerre, âgés entre 18 et 48 ans, de toutes catégories socioprofessionnelles, de métropole, des territoires d’outre-mer et des anciennes colonies françaises, partagent jusqu’à l’été 1945 la dure expérience, celle de la captivité, qui les inscrit au sein d’une véritable communauté. .

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 44

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English : Exposition LES PRISONNIERS DE GUERRE FRANÇAIS

L’événement Exposition LES PRISONNIERS DE GUERRE FRANÇAIS Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole