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Exposition Les sept péchés capitaux L’Echo des Champs Tanlay

Exposition Les sept péchés capitaux L’Echo des Champs Tanlay vendredi 26 juin 2026.

Lieu : L'Echo des Champs

Adresse : 3 Grande Rue, Saint Vinnemer

Ville : 89430 Tanlay

Département : Yonne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Tanlay

Exposition Les sept péchés capitaux

L’Echo des Champs 3 Grande Rue, Saint Vinnemer Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-06-26

L’exposition prend pour point de départ les péchés capitaux , sept grandes forces humaines, que l’on retrouve dans toutes les cultures.
Ce projet parle de choses que l’on ressent tous, le désir, la colère, l’envie, la paresse, l’orgueil, la gourmandise, la luxure…
Ces élans sont en nous, humains, ambigus, puissants. On les vit tous, on les cache dans un monde où il faut avoir l’air fort,
calme, productif, raisonnable. Un monde sous tension…

Exposition qui prendra ensuite le chemin du Japon.   .

L’Echo des Champs 3 Grande Rue, Saint Vinnemer Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Exposition Les sept péchés capitaux

L’événement Exposition Les sept péchés capitaux Tanlay a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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