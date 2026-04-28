Exposition Les sept péchés capitaux L’Echo des Champs Tanlay
Exposition Les sept péchés capitaux L’Echo des Champs Tanlay vendredi 26 juin 2026.
Tanlay
Exposition Les sept péchés capitaux
L’Echo des Champs 3 Grande Rue, Saint Vinnemer Tanlay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-06-26
L’exposition prend pour point de départ les péchés capitaux , sept grandes forces humaines, que l’on retrouve dans toutes les cultures.
Ce projet parle de choses que l’on ressent tous, le désir, la colère, l’envie, la paresse, l’orgueil, la gourmandise, la luxure…
Ces élans sont en nous, humains, ambigus, puissants. On les vit tous, on les cache dans un monde où il faut avoir l’air fort,
calme, productif, raisonnable. Un monde sous tension…
Exposition qui prendra ensuite le chemin du Japon. .
L’Echo des Champs 3 Grande Rue, Saint Vinnemer Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Exposition Les sept péchés capitaux
L’événement Exposition Les sept péchés capitaux Tanlay a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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