Exposition Les sept péchés capitaux L’Echo des Champs Tanlay

Tanlay

Exposition Les sept péchés capitaux

L’Echo des Champs 3 Grande Rue, Saint Vinnemer Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-06-26

L’exposition prend pour point de départ les péchés capitaux , sept grandes forces humaines, que l’on retrouve dans toutes les cultures.

Ce projet parle de choses que l’on ressent tous, le désir, la colère, l’envie, la paresse, l’orgueil, la gourmandise, la luxure…

Ces élans sont en nous, humains, ambigus, puissants. On les vit tous, on les cache dans un monde où il faut avoir l’air fort,

calme, productif, raisonnable. Un monde sous tension…

Exposition qui prendra ensuite le chemin du Japon. .

L’Echo des Champs 3 Grande Rue, Saint Vinnemer Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Les sept péchés capitaux

L’événement Exposition Les sept péchés capitaux Tanlay a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois