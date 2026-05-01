Théâtre Lulu ne parle plus par le collectif Retour d’ex’isle L’écho des champs Tanlay

Tanlay

Théâtre Lulu ne parle plus par le collectif Retour d’ex’isle

L’écho des champs 3 Grande Rue Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Collectif Retour d’Ex’Isle

Adaptation et mise en scène Rosine Lefebvre

avec Séverine Alouache, Maria Dolores Diaz Alonso,

Marie-Caroline Féron et Ivonne Acosta Alba

Espace sonore Delphine Collot .

L’écho des champs 3 Grande Rue Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Théâtre Lulu ne parle plus par le collectif Retour d’ex’isle

L’événement Théâtre Lulu ne parle plus par le collectif Retour d’ex’isle Tanlay a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois