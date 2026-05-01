Théâtre Lulu ne parle plus par le collectif Retour d’ex’isle L’écho des champs Tanlay
Théâtre Lulu ne parle plus par le collectif Retour d’ex’isle L’écho des champs Tanlay vendredi 21 août 2026.
Tanlay
Théâtre Lulu ne parle plus par le collectif Retour d’ex’isle
L’écho des champs 3 Grande Rue Tanlay Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Collectif Retour d’Ex’Isle
Adaptation et mise en scène Rosine Lefebvre
avec Séverine Alouache, Maria Dolores Diaz Alonso,
Marie-Caroline Féron et Ivonne Acosta Alba
Espace sonore Delphine Collot .
L’écho des champs 3 Grande Rue Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Théâtre Lulu ne parle plus par le collectif Retour d’ex’isle
L’événement Théâtre Lulu ne parle plus par le collectif Retour d’ex’isle Tanlay a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois