Concert Gaël soliste cornemuse L’Echo des Champs Tanlay

Informations pratiques

Tanlay

Concert Gaël soliste cornemuse

L’Echo des Champs 3 grande rue, Saint Vinnemer Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Concert exceptionnel de Gaël, laissez vous emporter par la puissance de sa cornemuse, l’authenticité des traditions écossaises et toute l’énergie des concerts live ou la musique prend vie et fait vibrer chaque instant. .

L’Echo des Champs 3 grande rue, Saint Vinnemer Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Gaël soliste cornemuse

L’événement Concert Gaël soliste cornemuse Tanlay a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois