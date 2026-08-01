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AGENDA · Tanlay

Concert Gaël soliste cornemuse L’Echo des Champs Tanlay

samedi 22 août 2026 · L'Echo des Champs · Tanlay

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
L'Echo des Champs
Adresse
3 grande rue, Saint Vinnemer
Ville
89430 Tanlay
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Tanlay

Concert Gaël soliste cornemuse

L’Echo des Champs 3 grande rue, Saint Vinnemer Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Concert exceptionnel de Gaël, laissez vous emporter par la puissance de sa cornemuse, l’authenticité des traditions écossaises et toute l’énergie des concerts live ou la musique prend vie et fait vibrer chaque instant.   .

L’Echo des Champs 3 grande rue, Saint Vinnemer Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert Gaël soliste cornemuse

L’événement Concert Gaël soliste cornemuse Tanlay a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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