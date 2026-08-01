Concert Gaël soliste cornemuse L’Echo des Champs Tanlay
samedi 22 août 2026 · L'Echo des Champs · Tanlay
Informations pratiques
Tanlay
Concert Gaël soliste cornemuse
L’Echo des Champs 3 grande rue, Saint Vinnemer Tanlay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Concert exceptionnel de Gaël, laissez vous emporter par la puissance de sa cornemuse, l’authenticité des traditions écossaises et toute l’énergie des concerts live ou la musique prend vie et fait vibrer chaque instant. .
L’Echo des Champs 3 grande rue, Saint Vinnemer Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Gaël soliste cornemuse
L’événement Concert Gaël soliste cornemuse Tanlay a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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