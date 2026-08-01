AGENDA · Tanlay
Vide-grenier EHPAD Tanlay
dimanche 23 août 2026 · EHPAD · Tanlay
Informations pratiques
Tanlay
Vide-grenier
EHPAD 35 grande rue haute Tanlay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Venez chiner, dénicher, faire des bonnes affaires !
Vide-grenier au sein de l’EHPAD de Tanlay avec buvette et petite restauration sur place .
EHPAD 35 grande rue haute Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté gaelzaour@laposte.net
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Tanlay a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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