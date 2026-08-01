Vide-grenier EHPAD Tanlay

Informations pratiques

Tanlay

Vide-grenier

EHPAD 35 grande rue haute Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Venez chiner, dénicher, faire des bonnes affaires !

Vide-grenier au sein de l’EHPAD de Tanlay avec buvette et petite restauration sur place .

EHPAD 35 grande rue haute Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté gaelzaour@laposte.net

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Tanlay a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois