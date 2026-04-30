Théâtre au Château de Tanlay HAMLET de Shakespeare Château de Tanlay Tanlay
Théâtre au Château de Tanlay HAMLET de Shakespeare Château de Tanlay Tanlay samedi 22 août 2026.
Tanlay
Théâtre au Château de Tanlay HAMLET de Shakespeare
Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23
Théâtre de plein-air au Château de Tanlay
La compagnie AMAB revient au Château de Tanlay avec un nouveau spectacle HAMLET de Shakespeare
Sous la plume magistrale de Shakespeare, venez découvrir la légendaire histoire d’Hamlet et plongez dans cette épopée où le destin d’un prince vacille entre vérité, devoir et vengeance !
En tournée du 08 au 25 août en Bourgogne
Tarif libre Réservation conseillée
Plus d’informations www.compagnie-amab.com .
Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 76 42 24
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English : Théâtre au Château de Tanlay HAMLET de Shakespeare
L’événement Théâtre au Château de Tanlay HAMLET de Shakespeare Tanlay a été mis à jour le 2026-04-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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