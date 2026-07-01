Visites guidées du château de Tanlay, Château de Tanlay, Tanlay

Informations pratiques

Visites guidées du château de Tanlay 19 et 20 septembre Château de Tanlay Yonne

Les visites guidées sont limitées à 30 personnes | Tarif : 5 € / Gratuit pour les moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le château de Tanlay vous ouvre ses portes pour ces Journées européennes du patrimoine, sur le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». Véritable joyau de la Renaissance, l’histoire du château vous sera présentée par les guides au fil de nombreuses pièces, meublées avec soin par les différents propriétaires qui ont marqué l’histoire de ce lieu. Pour l’occasion, la chapelle privée sera accessible.

Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse, 89430 Tanlay Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 75 70 61 Le château de Tanlay est un château Renaissance classé au titre des Monument historiques, situé à Tanlay dans l’Yonne.

À l’époque des ducs de Bourgogne, le château de Tanlay est une véritable place forte. Charles le Téméraire le qualifie à l’époque de « place de guerre assise en frontière de plusieurs terres et l’une des plus importantes de Bourgogne ».

Le château de Tanlay, édifié aux XVIe siècle et XVIIe siècle, entouré de douves, est représentatif du style de la Renaissance française. Certains détails d’architecture, comme les pyramides sur le pont d’accès, le mur entourant la cour verte, la galerie des Césars et le nymphée, sont imprégnés du goût italien. Il appartint à la famille de Coligny et fut, à l’époque des guerres de religion, un important rendez-vous des chefs huguenots. Particelli d’Hemery, surintendant des finances proche du cardinal de Mazarin, acheva l’œuvre des Coligny en réalisant le bel ensemble actuel, aidé du célèbre architecte Le Muet.

Le château de Tanlay vous ouvre ses portes pour ces Journées du Patrimoine, sur le thème Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer. Véritable joyau de la Renaissance, l’histoire du château…

© Chateau de Tanlay