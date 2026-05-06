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20ème édition du Trail de Tanlay Tanlay

20ème édition du Trail de Tanlay Tanlay

20ème édition du Trail de Tanlay Tanlay samedi 12 septembre 2026.

Adresse : Départ et arrivée château de Tanlay

Ville : 89430 Tanlay

Département : Yonne

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Tarif : 12 12 32 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Tanlay

20ème édition du Trail de Tanlay

Départ et arrivée château de Tanlay Tanlay Yonne

Tarif : 12 – 12 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

20 ans de défis !
Courses entre nature et patrimoine… Biathlon, trails, combiné trail, sur 2 jours.   .

Départ et arrivée château de Tanlay Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : 20ème édition du Trail de Tanlay

L’événement 20ème édition du Trail de Tanlay Tanlay a été mis à jour le 2026-05-06 par Yonne Attractivité

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