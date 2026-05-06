20ème édition du Trail de Tanlay Tanlay
20ème édition du Trail de Tanlay Tanlay samedi 12 septembre 2026.
Tanlay
20ème édition du Trail de Tanlay
Départ et arrivée château de Tanlay Tanlay Yonne
Tarif : 12 – 12 – 32 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
20 ans de défis !
Courses entre nature et patrimoine… Biathlon, trails, combiné trail, sur 2 jours. .
Départ et arrivée château de Tanlay Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : 20ème édition du Trail de Tanlay
L’événement 20ème édition du Trail de Tanlay Tanlay a été mis à jour le 2026-05-06 par Yonne Attractivité
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