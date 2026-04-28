Concert Les Octorok Les grands succès de la musique japonaise Manga et Jeux vidéo L’écho des champs Tanlay

Tanlay

Concert Les Octorok

Les grands succès de la musique japonaise Manga et Jeux vidéo

L’écho des champs 3 Grande Rue Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

C’est avec un immense plaisir que nous accueillons, pour cette seconde édition, cette talentueuse formation de musiciennes et musiciens, toutes et tous issus des bancs de la faculté de Dijon.

Ces six artistes aux sensibilités multiples font vibrer et rayonner la musique avec une intensité rare et vous offrir un moment suspendu, enchanteur et profondément poétique.

Ici, la musique classique se révèle dans toute sa vitalité résolument actuelle, elle devient un véritable vecteur de modernité lorsque la virtuosité des interprètes sublime chaque note. .

L’écho des champs 3 Grande Rue Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Les Octorok

Les grands succès de la musique japonaise Manga et Jeux vidéo

L’événement Concert Les Octorok

Les grands succès de la musique japonaise Manga et Jeux vidéo Tanlay a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois