Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Compétition de golf des camping-caristes Parc du Château Tanlay

Compétition de golf des camping-caristes Parc du Château Tanlay samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Parc du Château

Adresse : Golf de Tanlay

Ville : 89430 Tanlay

Département : Yonne

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : 50 50 130 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Tanlay

Compétition de golf des camping-caristes

Parc du Château Golf de Tanlay Tanlay Yonne

Tarif : 50 – 50 – 130 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25

Participez à la 1ère compétition de golf dédiée aux camping-caristes, au programme 2 jours de golf et de convivialité !   .

Parc du Château Golf de Tanlay Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 72 92 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Compétition de golf des camping-caristes

L’événement Compétition de golf des camping-caristes Tanlay a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

À voir aussi à Tanlay (Yonne)