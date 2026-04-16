Compétition de golf des camping-caristes Parc du Château Tanlay

Tanlay

Compétition de golf des camping-caristes

Parc du Château Golf de Tanlay Tanlay Yonne

Tarif : 50 – 50 – 130 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Participez à la 1ère compétition de golf dédiée aux camping-caristes, au programme 2 jours de golf et de convivialité ! .

Parc du Château Golf de Tanlay Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 72 92

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English : Compétition de golf des camping-caristes

L’événement Compétition de golf des camping-caristes Tanlay a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois