Compétition de golf des camping-caristes Parc du Château Tanlay
Compétition de golf des camping-caristes Parc du Château Tanlay samedi 25 juillet 2026.
Tanlay
Compétition de golf des camping-caristes
Parc du Château Golf de Tanlay Tanlay Yonne
Tarif : 50 – 50 – 130 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Participez à la 1ère compétition de golf dédiée aux camping-caristes, au programme 2 jours de golf et de convivialité ! .
Parc du Château Golf de Tanlay Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 72 92
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English : Compétition de golf des camping-caristes
L’événement Compétition de golf des camping-caristes Tanlay a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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