Concert musique Irlandaise Le trio Grace Smith, Sam Partridge et Tom Kimber L’écho des champs Tanlay

Tanlay

Concert musique Irlandaise Le trio Grace Smith, Sam Partridge et Tom Kimber

L’écho des champs 3 Grande Rue Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

C’est avec un enthousiasme tout particulier que L’Écho des Champs accueille le trio formé par Grace Smith, Sam Patridge et Tom Kimber, à l’occasion de notre toute première scène aux accents irlandais — et de leur tout premier concert en France.

Déjà salué et reconnu outre-Manche, ce trio aux multiples facettes fait vibrer les traditions autan qu’il les réinvente. Leur musique, à la fois enracinée et vivante, insuffle une énergie contagieuse qui réveille irrésistiblement l’envie de battre le rythme… voire de se laisser emporter par une gigue endiablée. .

L’écho des champs 3 Grande Rue Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert musique Irlandaise Le trio Grace Smith, Sam Partridge et Tom Kimber

L’événement Concert musique Irlandaise Le trio Grace Smith, Sam Partridge et Tom Kimber Tanlay a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois