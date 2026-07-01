AGENDA · Tanlay
Kermesse de Tanlay Tanlay
dimanche 26 juillet 2026 · Tanlay
Informations pratiques
Tanlay
Kermesse de Tanlay
Parc du château de Tanlay Tanlay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Dimanche 26 juillet 2026
Kermesse dans le parc du château de Tanlay dès 14h
Buvette et petite restauration
Tombola à 18h
Brocante
Jeux tout âge .
Parc du château de Tanlay Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté accueilancy@chablis-tonnerrois.fr
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English : Kermesse de Tanlay
L’événement Kermesse de Tanlay Tanlay a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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