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AGENDA · Tanlay

Kermesse de Tanlay Tanlay

dimanche 26 juillet 2026 · Tanlay

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Parc du château de Tanlay
Ville
89430 Tanlay
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Tanlay

Kermesse de Tanlay

Parc du château de Tanlay Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Dimanche 26 juillet 2026

Kermesse dans le parc du château de Tanlay dès 14h
Buvette et petite restauration
Tombola à 18h
Brocante
Jeux tout âge   .

Parc du château de Tanlay Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   accueilancy@chablis-tonnerrois.fr

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English : Kermesse de Tanlay

L’événement Kermesse de Tanlay Tanlay a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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