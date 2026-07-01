Informations pratiques

Tanlay

Jeu enquête au château de Tanlay

2 Grande Rue Basse Tanlay Yonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Réservation conseillée

Un Jeu Enquête Louise, fille de l’Amiral Gaspard de Coligny, a besoin de votre aide pour retrouver le trésor perdu de son père et de ses oncles ! Partez explorer les recoins du château pour trouver des indices, qui, peut-être, vous mèneront à la cachette du trésor ! Ces visites ont lieu le dimanche à 15h30, une récompense est bien entendu à la clef. .

2 Grande Rue Basse Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 70 61 info@chateaudetanlay.fr

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English : Jeu enquête au château de Tanlay

L’événement Jeu enquête au château de Tanlay Tanlay a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois