Jeu enquête au château de Tanlay Tanlay
dimanche 19 juillet 2026 · Tanlay
Informations pratiques
Tanlay
Jeu enquête au château de Tanlay
2 Grande Rue Basse Tanlay Yonne
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Réservation conseillée
Un Jeu Enquête Louise, fille de l’Amiral Gaspard de Coligny, a besoin de votre aide pour retrouver le trésor perdu de son père et de ses oncles ! Partez explorer les recoins du château pour trouver des indices, qui, peut-être, vous mèneront à la cachette du trésor ! Ces visites ont lieu le dimanche à 15h30, une récompense est bien entendu à la clef. .
2 Grande Rue Basse Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 70 61 info@chateaudetanlay.fr
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English : Jeu enquête au château de Tanlay
L’événement Jeu enquête au château de Tanlay Tanlay a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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