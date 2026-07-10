Visite contée & Goûter au jardin Chateau de Tanlay Tanlay

Informations pratiques

Tanlay

Visite contée & Goûter au jardin

Chateau de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:30:00

fin : 2026-08-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Pour cette saison estivale, le château de Tanlay vous invite à des visites contées à vivre en famille. Nos guides, costumés pour l’occasion, vous conteront la vie d’un jeune marquis de Tanlay au XVIII siècle vie quotidienne, apprentissage, leçons de danse… La vie d’un marquis n’aura plus de secret pour vous ! La visite se terminera par un moment de partage autour d’un goûter dans le parc du château. Tout comme nos guides, n’hésitez pas à venir costumés pour l’occasion ! .

Chateau de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 70 61 info@chateaudetanlay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite contée & Goûter au jardin

L’événement Visite contée & Goûter au jardin Tanlay a été mis à jour le 2026-07-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)