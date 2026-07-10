Visite contée & Goûter au jardin Chateau de Tanlay Tanlay
vendredi 10 juillet 2026 · Chateau de Tanlay · Tanlay
Informations pratiques
Tanlay
Visite contée & Goûter au jardin
Chateau de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay Yonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:30:00
fin : 2026-08-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Pour cette saison estivale, le château de Tanlay vous invite à des visites contées à vivre en famille. Nos guides, costumés pour l’occasion, vous conteront la vie d’un jeune marquis de Tanlay au XVIII siècle vie quotidienne, apprentissage, leçons de danse… La vie d’un marquis n’aura plus de secret pour vous ! La visite se terminera par un moment de partage autour d’un goûter dans le parc du château. Tout comme nos guides, n’hésitez pas à venir costumés pour l’occasion ! .
Chateau de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 70 61 info@chateaudetanlay.fr
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English : Visite contée & Goûter au jardin
L’événement Visite contée & Goûter au jardin Tanlay a été mis à jour le 2026-07-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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