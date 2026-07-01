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AGENDA · Tanlay

Visite contée au château Tanlay

vendredi 17 juillet 2026 · Tanlay

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
2 Grande Rue Basse
Ville
89430 Tanlay
Département
Yonne
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Tanlay

Visite contée au château

2 Grande Rue Basse Tanlay Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:30:00
fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Nous vous invitons à venir découvrir la vie d’un marquis de Tanlay à travers une visite contée suivie d’un goûter au jardin. Réservations conseillées.   .

2 Grande Rue Basse Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 70 61  info@chateaudetanlay.fr

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English : Visite contée au château

L’événement Visite contée au château Tanlay a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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