Visite contée au château Tanlay
vendredi 17 juillet 2026 · Tanlay
Informations pratiques
Tanlay
Visite contée au château
2 Grande Rue Basse Tanlay Yonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:30:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Nous vous invitons à venir découvrir la vie d’un marquis de Tanlay à travers une visite contée suivie d’un goûter au jardin. Réservations conseillées. .
2 Grande Rue Basse Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 70 61 info@chateaudetanlay.fr
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English : Visite contée au château
L’événement Visite contée au château Tanlay a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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