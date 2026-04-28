Concert Rock The new bood L’écho des champs Tanlay
Concert Rock The new bood L’écho des champs Tanlay samedi 18 juillet 2026.
Tanlay
Concert Rock The new bood
L’écho des champs 3 Grande Rue Tanlay Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Pour sa deuxième saison, on est ultra fiers d’accueillir les explosifs NewBlood, jeune groupe de rock local qui monte, pour un apéro-concert qui s’annonce déjà brûlant
Énergie brute, riffs qui claquent et talent à revendre ces jeunes rockeurs sont prêts à vous faire taper du pied et secouer la tête comme il se doit.
Attendez-vous à du vrai, du fort, du rock’n’roll sans filtre.
Concert au chapeau. .
L’écho des champs 3 Grande Rue Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Rock The new bood
L’événement Concert Rock The new bood Tanlay a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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