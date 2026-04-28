Concert Rock The new bood L’écho des champs Tanlay

Tanlay

Concert Rock The new bood

L’écho des champs 3 Grande Rue Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Pour sa deuxième saison, on est ultra fiers d’accueillir les explosifs NewBlood, jeune groupe de rock local qui monte, pour un apéro-concert qui s’annonce déjà brûlant

Énergie brute, riffs qui claquent et talent à revendre ces jeunes rockeurs sont prêts à vous faire taper du pied et secouer la tête comme il se doit.

Attendez-vous à du vrai, du fort, du rock’n’roll sans filtre.

Concert au chapeau. .

L’écho des champs 3 Grande Rue Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Rock The new bood

L’événement Concert Rock The new bood Tanlay a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois