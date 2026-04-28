Concert Tourbillon d’anches L’écho des champs Tanlay
Concert Tourbillon d’anches L’écho des champs Tanlay dimanche 5 juillet 2026.
Tanlay
Concert Tourbillon d’anches
L’écho des champs 3 Grande Rue Tanlay Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Bérénice et Pierre, tous deux issus de la formation Les Octorock , nous font l’honneur d’accompagner de leurs instruments la dernière journée de l’exposition exceptionnelle consacrée aux sept péchés capitaux, orchestrée par Les Subodores.
Artistes accomplis et musiciens aux multiples facettes, ils investiront cet espace dans un esprit de libre interprétation, laissant dialoguer leurs sensibilités pour faire naître un moment sonore singulier, où chaque note trouvera son éclat.
Un concert rare, à la croisée des esthétiques, pour mélomanes exigeants. .
L’écho des champs 3 Grande Rue Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Tourbillon d’anches
L’événement Concert Tourbillon d’anches Tanlay a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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