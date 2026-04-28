Exposition Oxydation de l’artiste Marie-Hélène Burgeat L’écho des champs Tanlay

Tanlay

Exposition Oxydation de l’artiste Marie-Hélène Burgeat

L’écho des champs 3 Grande Rue Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-10

“Ce sont les objets mis au rebut qui sont le point de départ de mon travail. Tôles rouillées, ferrailles, vieux bois sont autant de matériaux qui sont pour moi prétextes à transformation. Je les récupère pour les détourner de leur fonction première et leur donner une nouvelle dimension. Mes supports, je les déstructure, décloisonne, divise ou les multiplie pour en changer la perspective. S’ouvre alors un nouvel univers. (…)

De ces créations naît le rythme, tout comme une partition de musique avec ses pauses, ses soupirs et ses nuances.” .

L’écho des champs 3 Grande Rue Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Exposition Oxydation de l’artiste Marie-Hélène Burgeat

L’événement Exposition Oxydation de l’artiste Marie-Hélène Burgeat Tanlay a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois