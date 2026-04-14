Visite de l’Echo des Champs, L’Echo des Champs, Tanlay

Visite de l’Echo des Champs 6 et 7 juin L’Echo des Champs Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:30:00+02:00

L’Echo des Champs

« Un lieu hors du temps qui cultive toutes les cultures ! »

Niché au cœur du village, ce « jardin-parc » se dévoile derrière une lourde porte métallique peinte de vert, discrète invitation à la découverte. Paysagé depuis les années 1950, le lieu a vu les arbres reprendre leur place et structurer l’ancienne cour, dessinant peu à peu un espace harmonieux où la végétation organise et adoucit l’architecture. Depuis un an, ce jardin est devenu le centre vivant d’une dynamique artistique portée par l’association L’Écho des Champs. Expositions, rencontres musicales et créations contemporaines y trouvent un cadre singulier, où l’art dialogue naturellement avec le végétal. Un second jardin, plus intime et presque secret, se laisse découvrir à l’écart. Plus discret, il compose un véritable écrin de quiétude, propice à la flânerie et à la contemplation. La visite du jardin est libre. L’accès au bar associatif est quant à lui réservé aux adhérents de l’association. Un concert de RAP est programmé de 18h30 à 20h le samedi 6 juin.

L’Echo des Champs 3 Grande Rue, 89430 Saint Vinnemer Tanlay 89430 Saint-Vinnemer Yonne Bourgogne-Franche-Comté « Un lieu hors du temps qui cultive toutes les cultures ! »

Niché au cœur du village, ce « jardin-parc » se dévoile derrière une lourde porte métallique peinte de vert, discrète invitation à la découverte. Paysagé depuis les années 1950, le lieu a vu les arbres reprendre leur place et structurer l’ancienne cour, dessinant peu à peu un espace harmonieux où la végétation organise et adoucit l’architecture. Parking sur place

L’Echo des Champs

© Mangin