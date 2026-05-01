Tanlay

Bourse puériculture

Salle communale Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Bourse aux jouets, vêtements pour enfants à la salle communale. Ouvert à tous, petite restauration sur place. .

Salle communale Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesparentsdecollent@hotmail.com

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English : Bourse puériculture

L’événement Bourse puériculture Tanlay a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois