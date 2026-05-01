Bourse puériculture Tanlay
Bourse puériculture Tanlay dimanche 31 mai 2026.
Tanlay
Bourse puériculture
Salle communale Tanlay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Bourse aux jouets, vêtements pour enfants à la salle communale. Ouvert à tous, petite restauration sur place. .
Salle communale Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesparentsdecollent@hotmail.com
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English : Bourse puériculture
L’événement Bourse puériculture Tanlay a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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