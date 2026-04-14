Visite du Clos de Cannes, Le jardin du Clos, Tanlay

Visite du Clos de Cannes 6 et 7 juin Le jardin du Clos Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

« Un clos de 1 400 m² pensé en jardin où le regard se laisse porter »

Depuis sept ans, ce jardin clos de murs, discret et invisible depuis la rue, s’est patiemment façonné. Année après année, arbres, massifs et vivaces ont été choisis et plantés avec soin, dans l’idée de composer un paysage intime et vivant. Pensé comme un refuge végétal, le jardin offre aujourd’hui une atmosphère chaleureuse et enveloppante. Les plantations y dessinent des perspectives douces, mêlant volumes, textures et saisons. À l’abri de ses murs, il constitue une parenthèse de verdure et de calme, contrastant avec la minéralité du village qui s’étire le long du canal.

Le jardin du Clos 12 rue des Cannes, 89430 Saint Vinnemer Tanlay 89430 Saint-Vinnemer Yonne Bourgogne-Franche-Comté Un jardin clos de murs en plein cœur d’un village bourguignon-franc-comtois. Un parking est à proximité.

« Un clos de 1 400 m² pensé en jardin où le regard se laisse porter »

© Mangin