Tanlay

Théâtre Soyez vous-même de la compagnie Les Pretendants

3 Grande Rue, Saint Vinnemer Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soyez vous-même est un entretien d’embauche un peu particulier qui réunit, dans une entreprise qui produit et commercialise de la javel, une directrice aveugle dont la stratégie de communication confine au mysticisme et une jeune postulante au profil idéal, travailleuse et motivée.

Très vite, l’enjeu professionnel disparaît au profit de questions existentielles, à la fois loufoques et inquiétantes…

Auteur Côme de Bellescize

Genre Comédie dramatique .

3 Grande Rue, Saint Vinnemer Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Théâtre Soyez vous-même de la compagnie Les Pretendants

L’événement Théâtre Soyez vous-même de la compagnie Les Pretendants Tanlay a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois