Concert du flow au jardin, rap session L’écho des champs Tanlay

Tanlay

Concert du flow au jardin, rap session

L’écho des champs 3 Grande Rue, Saint Vinnemer Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Sheryo, Pire Mastaa, Kesmo Lafrap Et Sekel. 4 mecs au long parcours viennent représenter la scène underground.

Des textes engagés où l’essence du hip hop est respectée. Ils incarnent et défendent une vision artisanale et véritable du rap loin des clichés et récupération de l’industrie de la musique.

Véritables activistes du mouvement hip hop, ils seront sur la scène de l’Echo des Champs pour partager un moment musical et passionné. .

L’écho des champs 3 Grande Rue, Saint Vinnemer Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert du flow au jardin, rap session

L’événement Concert du flow au jardin, rap session Tanlay a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois