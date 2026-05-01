Ouest, du rock en stock ! Rue Haute des Fossés Tanlay
Ouest, du rock en stock ! Rue Haute des Fossés Tanlay vendredi 8 mai 2026.
Tanlay
Ouest, du rock en stock !
Rue Haute des Fossés Cour de l’EHPAD Saint-Joseph Tanlay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 17:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Le groupe Ouest se produira à Tanlay, dans la cour de l’EHPAD Saint-Joseph. Buvette et petite restauration sur place. .
Rue Haute des Fossés Cour de l’EHPAD Saint-Joseph Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Ouest, du rock en stock !
L’événement Ouest, du rock en stock ! Tanlay a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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