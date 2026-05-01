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Ouest, du rock en stock ! Rue Haute des Fossés Tanlay

Ouest, du rock en stock ! Rue Haute des Fossés Tanlay vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Rue Haute des Fossés

Adresse : Cour de l'EHPAD Saint-Joseph

Ville : 89430 Tanlay

Département : Yonne

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Tanlay

Ouest, du rock en stock !

Rue Haute des Fossés Cour de l’EHPAD Saint-Joseph Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 17:30:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Le groupe Ouest se produira à Tanlay, dans la cour de l’EHPAD Saint-Joseph. Buvette et petite restauration sur place.   .

Rue Haute des Fossés Cour de l’EHPAD Saint-Joseph Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Ouest, du rock en stock !

L’événement Ouest, du rock en stock ! Tanlay a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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