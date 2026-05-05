Visite guidée du Parc de Tanlay, Château de Tanlay, Tanlay

Visite guidée du Parc de Tanlay 5 – 7 juin Château de Tanlay Yonne

Tarifs : Plein : 7 euros│-10 ans : Gratuit│2 adultes : 12 euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Au programme de ce week-end, une découverte des jardins du château de Tanlay. Du canal à son nymphée du XVIIe siècle en passant par le parterre privé, venez en apprendre davantage sur le parc du château de Tanlay.

Château de Tanlay 89430 Tanlay Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://www.chateaudetanlay.fr/ Ce château datant de la Renaissance, des XVIe et XVIIe siècles, est doté d’une architecture remarquable. Un parking est disponible aux visiteurs gratuitement.

Au programme de ce week-end, une découverte des jardins du château de Tanlay. Du canal à son nymphée du XVIIe siècle en passant par le parterre privé, venez en apprendre davantage sur le parc du de…

© Château de Tanlay