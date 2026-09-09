Exposition – Les sonneurs vus par les artistes en Bretagne (1800-1950), Musée du Faouët, Le Faouët

Informations pratiques

Exposition – Les sonneurs vus par les artistes en Bretagne (1800-1950) 19 et 20 septembre Musée du Faouët Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En Bretagne, les joueurs de biniou et de bombarde, appelés aussi sonneurs, ont été une source d’inspiration pour de nombreux artistes. De la peinture à la céramique, en passant par la gravure, la photographie ou encore la sculpture, ce couple de musiciens a été régulièrement représenté dans les différents moments de vie des Bretons. Qu’il s’agisse d’une aire à battre, d’une noce, d’un bal du 14 juillet et bien d’autres occasions, ils jouent l’air de circonstance. Au-delà de la transmission orale de leur musique, ces passeurs d’une mémoire collective ont su arranger leurs morceaux et moderniser leur pratique instrumentale, toujours d’actualité au 21e siècle.

Plus de cent-vingt œuvres, objets et documents montrent la vision esthétique, parfois exotique, des artistes sur les sonneurs.

Musée du Faouët 1a Rue de Quimper, 56320 Le Faouët, France Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne 0297231527 https://www.museedufaouet.fr L’établissement a été fondé en 1658 par le baron du Faouet, Sébastien du Fresnay, seigneur de Coetcodu et son épouse, Anne Petau d’Immancheville. Les lettres de confirmation d’établissement et d’amortissement sont accordées en 1681 aux Ursulines pour le fonds où s’élèvent leur église, maisons, jardins et lieux claustraux. Le couvent comprend deux corps de logis principaux en équerre, avec galerie de cloître au rez-de-chaussée ; la chapelle occupe l’angle saillant, au nord-est. Un troisième logis ancien abritant autrefois les parloirs et le logis du chapelain se greffe au nord-ouest du bâtiment nord. Angle de la place des Halles (Direction Quimperlé).

En Bretagne, les joueurs de biniou et de bombarde, appelés aussi sonneurs, ont été une source d’inspiration pour de nombreux artistes. De la peinture à la céramique, en passant par la gravure, la ou …

© musée du Faouët