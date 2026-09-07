Exposition : Les travaux de restauration de la cathédrale au XIXe siècle, Cathédrale Saint-Mammès, Langres
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Mammès · Langres
Informations pratiques
Exposition : Les travaux de restauration de la cathédrale au XIXe siècle 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Mammès Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Si la cathédrale date de la seconde moitié du XIIe siècle, elle a fait l’objet d’importants travaux salvateurs au XIXe siècle.
Cathédrale Saint-Mammès Place Jeanne Mance, 52200 Langres, France Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est 0325876767 Aménagement de la bibliothèque municipale dans une partie du cloître.
Si la cathédrale date de la seconde moitié du XIIe siècle, elle a fait l’objet d’importants travaux salvateurs au XIXe siècle.
© Service Patrimoine PAH de Langres et son Pays
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